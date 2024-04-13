بكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل 5G من إنفينيكس بمميزات مذهلة هتبهرك

طرحت شركة إنفينيكس Infinix، رسميا هاتفها الجديد Infinix Note 40 Pro، للبيع في أولي الأسواق الدولية، الذي يتميز بمعالج قوي ومواصفات مميزة وشحن لاسلكي سريع بقدرة 20 وات.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، اختارت شركة إنفينيكس، الممثل الهندي "بوبي ديول" كسفير للعلامة التجارية لسلسلة Note 40 Pro، حيث تم الإعلان عن هاتف Infinix Note 40 Pro باللون الذهبي تيتان والأخضر العتيق.

مواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Note 40 Pro

يتميز هاتف إنفينيكس Infinix Note 40 Pro، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بدقة +FHD، تبلغ 1080 × 2436 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ونظام تعتيم PWM عالي التردد 2160 هرتز ومليار لون، وذروة سطوع تصل إلى 1300 شمعة، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass.

Infinix Note 40 Pro

ويتمتع هاتف إنفينيكس Infinix Note 40 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل تدعم ميزة التثبيت البصري OIS، وتقريب يصل إلى 3x في المستشعر، إلى جانب مستشعرين مساعدين بدقة 2 ميجابكسل لصور الماكرو وبيانات العمق، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Infinix Note 40 Pro

ويعمل هاتف إنفينيكس Infinix Note 40 Pro، بواسطة معالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز، من نوع Dimensity 7020 والمطور من قبل شركة ميدياتيك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت والتي يمكن مضاعفتها باستخدام ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية،، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسيع، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم XOS 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

ويحزم هاتف إنفينيكس Infinix Note 40 Pro، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وشحن سلكي بقوة 45 وات، وشحن لاسلكي سريع بقدرة 20 وات.

Infinix Note 40 Pro

ويباع هاتف إنفينيكس Infinix Note 40 Pro، في الهند باللون الذهبي تيتان والأخضر العتيق، مقابل سعر يبدأ من 264 دولار (أي ما يعادل 12.560 جنيها مصريا)، لمتغير الذاكرة بسعة 8 + 256 جيجابايت.