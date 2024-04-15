برلمانية تطالب بسرعة إزالة معوقات منظومة التأمين الصحي الشامل

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ان التأمين الصحي الشامل يوفر حماية إجتماعية لغير القادرين وتوفير حماية من الاعباء المالية للاسر غير القادرة حيث ان المبدأ الاساسي للقانون هو التضامن والتشاركية، موضحة ان منظومة التأمين الصحي الشامل تتحمل التكلفة عن كل الفئات غير القادرة من أجل توفير رعاية صحية كاملة.



جاء ذلك على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية..

أوضحت "خطاب" انه رغم اهمية المشروع وتنفيذ المرحلة الاولى منه بعدد من المحافظات الا ان هناك بعض المعوقات التي تواجه منظومة التأمين الصحي ، متسائلة عن وجه القصور والتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي لاستكمال ما بدأته الدولة في هذا المشروع الضخم

وشددت عضوٍ الشيوخ على ضرورة تشكيل لجنة تضم نواب البرلمان والشيوخ وممثلين من وزراء المالية والصحة لعمل زيارات ميدانية لتفقدمحافظات المرحلة الاولى للمشروع للوقوف على المعوقات والقصور التي تواجه المشروع وايضا ترصد الانجازات التي تمت على ارض الواقع .

يذكر ان الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ناقشت طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، ووجه البدري طلبه إلي رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان و رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.