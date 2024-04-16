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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

آيفون الغلابة.. موبايل Realme توأم iPhone بسعر 6000 جنيه فقط

آيفون الغلابة..موبايل
آيفون الغلابة..موبايل Realme توأم iPhone بسعر 6000 جنيه فقط

إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي شيك من ريلمي فلابد ان تتعرف على هاتف Realme C53 المشابه لتصميم iPhone حيث يأتي بشاشة من نوع IPS مقاس 6.74 بوصة ودقة FHD+ بتردد 90 هيرتز ومعالج من نوع Unisoc Tiger T612 مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط.

 

سعر Realme C53

 

يبلغ سعر Realme C53 حوالي 6000 جنيه مصري. 

 

مواصفات Realme C53

 

• الشاشة تأتي بشكل النوتش وتدعم الـ Dynamic Island ( Mini Capsule ) مثل الـ Realme C55 وتأتي الشاشة من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.74 إنش بدقة الـ 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 390 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لمعدل التحديث الـ 90Hz مع سطوع محدود يصل الي 560 شمعة .

• يأتي Realme C53 بمعالج من نوع Unisoc Tiger T612 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 فهو نفس المعالج الموجود في الـ Realme C33 وهذا المعالج يقدم اداء اقل بفرق بسيط من ميدياتيك G85 و G88 .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 0.8 ميجا بكسل وهي الكاميرا الخاصة بالعزل بالإضافة إلى فلاش من نوع ليد فلاش .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط .

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