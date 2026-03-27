ألمانيا: الاتصالات غير المباشرة بين أمريكا وإيران مؤشر إيجابي لقرب نهاية الحرب

أكد وزارة ‏الخارجية الألمانية أن الاتصالات غير المباشرة بين أمريكا وإيران مؤشر إيجابي على قرب نهاية الحرب.

وقالت ‏الخارجية الألمانية في بيان: لا يوجد نقص في الأسلحة بل نقص في التواصل في حرب إيران.

وشدد ‏الخارجية الألمانية على أن برلين ستساهم في التغلب على نقص التواصل في حرب إيران.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في وقت لاحق أعلن أن بلاده لا ترى أي استراتيجية خروج واضحة من الصراع الدائر في إيران، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد برلين لدعم جهود إحلال السلام .

وقال بيستوريوس إن ألمانيا مستعدة للمساهمة في تأمين أي اتفاق سلام، رغم استمرار انتقاده للحرب في الشرق الأوسط وتحذيره من غياب أهداف واضحة أو خطة لإنهاء النزاع.

وفي تصريحات لصحفيين اليوم الخميس عقب اجتماع في كانبيرا مع نظيره الأسترالي ريتشارد مارلز، أوضح: "لا توجد استراتيجية، ولا يوجد هدف واضح، والأسوأ من وجهة نظري أنه لا توجد خطة خروج".

وأضاف: "نحن مستعدون لتأمين أي سلام. وإذا وصلنا إلى نقطة يتم فيها وقف إطلاق النار، فسوف نناقش كل أشكال العمليات الممكنة لضمان السلام، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، لكن الوقت لم يحن بعد".

ودعا بيستوريوس إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، موجها دعوته بشكل أساسي إلى إيران، وكذلك إلى الولايات المتحدة.

كما جدد وزير الدفاع الألماني موقف بلاده الأكثر انتقادا للحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وهو موقف ازداد تشددا في الأسابيع الأخيرة، قائلا: "لم يتم التشاور معنا مسبقا، ولم يطلب أحد رأينا. هذه ليست حربنا، ولذلك لا نريد الانجرار إليها، وهذا أمر نريد توضيحه بشكل قاطع".

وفي ختام تصريحاته، شدد المسؤول الألماني على التأثيرات الاقتصادية للنزاع قائلا: "هذه الحرب كارثة على اقتصادات العالم، وقد بدأت آثارها تظهر بالفعل بعد مرور ما يزيد قليلا على أسبوعين فقط".