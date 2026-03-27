سعر الذهب الان في مصر.. عيار 21 يهبط
انخفاض قادم فى أسعار الدواجن | كم سيصل سعر الكيلو؟.. إليك التفاصيل
حكم الصلاة خلف موقد النار والمدفأة الكهربائية.. الأزهر يوضح
الكويت.. مسيرات تهاجم ميناء الشويخ
ألمانيا: الاتصالات غير المباشرة بين أمريكا وإيران مؤشر إيجابي لقرب نهاية الحرب
الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة خلال طقس الأسبوع المقبل
بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم
موعد إغلاق المحلات.. تفاصيل القرار وموعد التطبيق
للمرة الثانية.. حزب الله يعلن قصف مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ
السعودية.. اعتراض وتدمير 11 مسيرة في المنطقة الشرقية
مباراة ودية قوية لمنتخب مصر أمام السعودية.. الموعد والقنوات الناقلة
بعد حبس 10 أشخاص.. عقوبات رادعة تواجه المتسولين في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا: الاتصالات غير المباشرة بين أمريكا وإيران مؤشر إيجابي لقرب نهاية الحرب

ألمانيا
ألمانيا

أكد وزارة ‏الخارجية الألمانية أن الاتصالات غير المباشرة بين أمريكا وإيران مؤشر إيجابي على قرب نهاية الحرب.

وقالت ‏الخارجية الألمانية في بيان: لا يوجد نقص في الأسلحة بل نقص في التواصل في حرب إيران.

وشدد ‏الخارجية الألمانية على أن برلين ستساهم في التغلب على نقص التواصل في حرب إيران.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في وقت لاحق أعلن أن بلاده لا ترى أي استراتيجية خروج واضحة من الصراع الدائر في إيران، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد برلين لدعم جهود إحلال السلام .

وقال بيستوريوس إن ألمانيا مستعدة للمساهمة في تأمين أي اتفاق سلام، رغم استمرار انتقاده للحرب في الشرق الأوسط وتحذيره من غياب أهداف واضحة أو خطة لإنهاء النزاع.

وفي تصريحات لصحفيين اليوم الخميس عقب اجتماع في كانبيرا مع نظيره الأسترالي ريتشارد مارلز، أوضح: "لا توجد استراتيجية، ولا يوجد هدف واضح، والأسوأ من وجهة نظري أنه لا توجد خطة خروج".

وأضاف: "نحن مستعدون لتأمين أي سلام. وإذا وصلنا إلى نقطة يتم فيها وقف إطلاق النار، فسوف نناقش كل أشكال العمليات الممكنة لضمان السلام، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، لكن الوقت لم يحن بعد".

ودعا بيستوريوس إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، موجها دعوته بشكل أساسي إلى إيران، وكذلك إلى الولايات المتحدة.

كما جدد وزير الدفاع الألماني موقف بلاده الأكثر انتقادا للحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وهو موقف ازداد تشددا في الأسابيع الأخيرة، قائلا: "لم يتم التشاور معنا مسبقا، ولم يطلب أحد رأينا. هذه ليست حربنا، ولذلك لا نريد الانجرار إليها، وهذا أمر نريد توضيحه بشكل قاطع".

وفي ختام تصريحاته، شدد المسؤول الألماني على التأثيرات الاقتصادية للنزاع قائلا: "هذه الحرب كارثة على اقتصادات العالم، وقد بدأت آثارها تظهر بالفعل بعد مرور ما يزيد قليلا على أسبوعين فقط".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم

الطماطم

كيلو الطماطم بكام النهارده؟.. أسباب ارتفاعها بالأسواق| وهذا موعد الانخفاض

الاهلي والزمالك

لاعب سوبر.. نجم الأهلي السابق أولى صفقات الزمالك الصيفية

أبو الهول

هل يختبئ شقيق أبو الهول تحت الأهرامات؟.. مصر على أبواب اكتشاف أثري ضخم

كنز الصين

اكتشاف كنز ثمين في الصين يغير خارطة الاقتصاد العالمي .. ما القصة؟

سعر الذهب

5798 جنيهًأ .. سعر أوسط عيار ذهب في الصاغة اليوم

الاهلي

بعد زلزال الترجي.. رحيل محمد شكري وأحمد عيد من الأهلي

سعر الدواجن

120 جنيهًا .. رسميا سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم

ترشيحاتنا

هل يستجاب الدعاء وقت نزول الأمطار؟.. الإفتاء توضح

هل يستجاب الدعاء وقت نزول الأمطار؟.. الإفتاء تجيب

علي جمعة

علي جمعة : التفكير نعمة ربانية .. والانحراف عنه يقود إلى الغوغائية

حلي المرأة

هل على ذهب المرأة الذي تتزين به زكاة؟ دار الإفتاء تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد