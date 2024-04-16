أخبار الفن.. محمد عبده يتعرض لأزمة صحية مفاجئة.. عمرو يوسف يتفوق على الجميع فى إيرادات عيد الفطر

نشر قسم الفن عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

اعتذرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لجمهورها فى البحرين بعد إلغائها حفل المطرب محمد عبده وخالد الشيخ الذي كان من المفترض إقامته يوم 19 من شهر إبريل الجاري، وذلك بسبب تعرض المطرب محمد عبده لأزمة صحية مفاجئة.



وأكدت شركة روتانا لعملائها على أحقيتهم فى استرجاع مبلغ التذكرة كاملا أو استخدامه فى حجز أى حفل أخر على مسرح الدانة بالبحرين حتى نهاية العام الجاري.



يستعد المطرب علي الحجار لإحياء حفل 100 سنة غنا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 28 من شهر إبريل الجاري.



وأعلن الفنان علي الحجار أن الحفل يشهد الكثير من المفاجآت أهمها ظهور الفنان مصطفى قمر ونادية مصطفى فى فقرة غنائية مهمة على المسرح.



ومن المفترض أن يقدم علي الحجار، مجموعة متنوعة من أشهر الأغانى القديمة وبعض الأغاني التراثية من زمن الفن الجميل.

وأقيم مؤتمر صحفي بدار الأوبرا المصرية للكشف عن تفاصيل مشروع 100 سنة غنا لـ علي الحجار، بحضور خالد داغررئيس دار الأوبرا.

تستعد المطربة بسمة عطا لطرح أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "عادي عادي" ومن المقرر طرحها في يوم 17 إبريل من الشهر الجاري.

والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكيس، وماستر عمرو الخضري، إدارة فنية عبد الله البداد، إخراج: هبة غندور، إشراف عام حسن طالب، أنتاج TunesArabia.

شن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، هجوما شرسا على بعض من وصفهم بالمرتشين واللصوص، الذين يستغلون مكانتهم من أجل الحصول على أموال ورشاوى من أعضاء النقابة.

وقال مصطفى كامل عبر مقطع فيديو بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يكشف فيه تفاصيل سداد الرسوم موضحا: بخصوص تقدير الرسوم النسبية للفرق والفقرات الفنية بالأقاليم والمحافظات، والتي تم تقديرها بمعرفة النقابات الفرعية، واللجان الفرعية وبالاستعانة بمعظم متعهدي الأقاليم وتمت دراستها جيدًا تحت إشراف مجلس إدارة النقابة العامة، وبناءً عليه تم تحديد الرسم النسبي لكل فقرة، وعلى المُتظلم إثبات عكس كل ماورد لنا من المتعهدين بمحافظته واللجنة التابع لها بالمحافظات.

كشف الشاعر السعودي صالح الشادي عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده بعد أن تعرض لوعكة صحية أثناء تأديته لمناسك العمرة.

وكتب صالح الشادي من خلال حسابه الرسمي على موقع X , «الصديق الغالي الأستاذ الفنان محمد عبده بخير وعافية، وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن، ويعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة».

علقت الفنانة هنا الزاهد على تصريحات الفنان هشام إسماعيل حيث شبهها بالفنانة نجلاء فتحي، موضحا أنها تذكره بالفنانة الجميلة من حيث أدائها المميز فى الأعمال.

وعبرت هنا الزاهد في لقاء ببرنامج "سينماتيك" عن سعادتها بهذه التصريحات موضحة :"أمر جيد ويسعدني أن يشبهنى هشام إسماعيل بالفنانة نجلاء فتحى وهى الفنانة المفضلة بالنسبة لى، أنا بموت فيها وبحب صوتها، وبسببها معملتش أسناني لأن هي طلعت أسنانها مكنتش بيرفكت وأنا أسناني مش بيرفكت، بسببها أنا قلت واحدة قمر زي دي إيه المشكلة لما أسناني تبقى معوجة".

انطلق موسم عيد الفطر السينمائى بعرض 4 أفلام فى العيد حيث تنافس على العيدية كل من "شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة وأسود ملون" كما يستمر فى العرض فيلم الحريفة من موسم نصف العام.

شقو

وجاء فى المركز الأول فيلم شقو والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 1.762.326 جنيه

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن اكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.