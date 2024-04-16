بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد عبده

كشف الشاعر السعودي صالح الشادي عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده بعد أن تعرض لوعكة صحية أثناء تأديته لمناسك العمرة.

وكتب صالح الشادي من خلال حسابه الرسمي على موقع X , «الصديق الغالي الأستاذ الفنان محمد عبده بخير وعافية، وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن، ويعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة».

واختتم قائلا: «نسأل الله أن يتقبل وأن يتمم عليه الشفاء وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال».

وكشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن تعرض الفنان محمد عبده، لوعكة صحية مفاجئة تسببت في إلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررا له يوم 19 أبريل الجاري.

وكتبت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- منشورا قالت فيه: «تنويه.. تم الغاء حفل فنان العرب محمد عبده والفنان خالد الشيخ في البحرين والذي كان من المفترض اقامته في يوم الجمعة 19 ابريل وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل ان يمن عليه بالشفاء العاجل».

محمد عبده وأغنية الملامح:

وحقق الفنان محمد عبده، أكثر من 5 ملايين مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، بعد طرحها ليلة 19 أكتوبر من العام الماضي 2022، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية الملامح لـ محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.

أحدث أعمال محمد عبده

حقق فنان العرب محمد عبده ، 2 مليون ونصف المليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم كثير اشتقت، بعد طرحها الأحد 30 يناير، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية كثير اشتقت لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، ألحان : ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبدالعزيز.

أغاني محمد عبده

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -أخر شهر مايو 2023- أحدث أغاني فنان العرب محمد عبده، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالإضافة لتطبيق ديزر للموسيقى، والتي تحمل اسم «مستعجلة» بعد فترة من الترويج لها.

أغنية مستعجلة للفنان محمد عبده، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى.