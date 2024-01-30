مهرجان فبراير الكويت يطرح مسابقة لحضور حفل محمد عبده

روج الحساب الرسمي لمهرجان فبراير الكويت على موقع X، عن طرح مسابقة جديدة لحضور حفل الفنان محمد عبده ، الذى سيقام يوم 1 فبراير لعام 2024.

ونشر الحساب الرسمي للمهرجان، البوستر الرسمي للحفل، معلقا: "جاوب ويمكن الحظ يضحك لك، لربح تذاكر حفل فنان العرب 2024 في أي تاريخ كانت آخر حفلة لفنان العرب في الكويت؟، وسيتم السحب على 10 تذاكر لـ 5 فائزين غدًا الساعة 6م ".

وعلى صعيد متصل، يستعد أيضًا المطرب محمد عبده لإحياء حفل عيد الحب يوم 14 من شهر فبراير المقبل على مسرح محمد عبده أرينا.



الحفل يشارك فيه بجانب محمد عبده كل من رابح صقر وماجد المهندس ونوال الكويتية وأحلام وأميمة طالب، ويقود فريق الأوركسترا الموسيقار هاني فرحات.



وفي سياق مختلف احتفل فنان العرب محمد عبده بـ60 عامًا من العطاء الفني، في فعالية اليوبيل الماسي، التي أقيمت على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض .

وحقق محمد عبده، أكثر من 5 ملايين مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، بعد طرحها ليلة 19 أكتوبر من العام الماضي 2022، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وحقق محمد عبده، ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة بـ أغنية كثير اشتقت، بعد طرحها في 30 يناير 2022، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية “كثير اشتقت”، لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، وألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز.