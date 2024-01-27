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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد عبده يحيي حفلا غنائيا في مهرجان فبراير الكويت

محمد عبده
محمد عبده

يستعد الفنان محمد عبده لإحياء أحدث حفلاته ضمن مهرجان فبراير الكويت ، يوم 1 من شهر فبراير المقبل 2024، وستطرح التذاكر غدا.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا البوستر الدعائي للحفل ، معلقة : فبراير مع روتانا غير 
‎‏مهرجان ⁧‫فبراير الكويت‬⁩ 2024 ‎‏فنان العرب ⁧‫محمد عبده⁩ الأرينا كويت ‎‏1 - فبراير.
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ويستعد أيضًا المطرب محمد عبده لإحياء حفل عيد الحب يوم 14 من شهر فبراير المقبل على مسرح محمد عبده أرينا.

الحفل يشارك فيه بجانب محمد عبده كل من رابح صقر وماجد المهندس ونوال الكويتية وأحلام وأميمة طالب، ويقود فريق الأوركسترا الموسيقار هاني فرحات.

وفي سياق مختلف احتفل فنان العرب محمد عبده بـ60 عامًا من العطاء الفني، في فعالية اليوبيل الماسي، التي أقيمت على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض . 

وحقق الفنان محمد عبده، أكثر من 5 ملايين مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، بعد طرحها ليلة 19 أكتوبر من العام الماضي 2022، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وحقق فنان العرب محمد عبده، ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة بـ أغنية كثير اشتقت، بعد طرحها في 30 يناير 2022، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. 

أغنية “كثير اشتقت”، لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، وألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز.

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