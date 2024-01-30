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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد وعكته الصحية.. أول ظهور لـ شريف حلمي| شاهد

شريف حلمي
شريف حلمي

حرص الفنان شريف حلمي على حضور عزاء العامري فاروق ، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي أقيم أمس بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

 

وتوفي السيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، يوم الجمعة الماضي، بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية.

 

وفى وقت لاحق ، قد تعرض الفنان شريف حلمي لوعكة صحية مؤخرا، أدت لدخوله المستشفى والخضوع لجراحة طبية دقيقة طارئة.

وأعلنت هايدي ابنة الفنان شريف حلمي عبر صفحتها على فيسبوك عن إصابة والدها بمشكلة خطيرة في المخ دون الإفصاح عن طبيعتها وطلبت من الجمهور الدعاء له.

وقالت هايدى : "ادعوا لأبويا .. بابا في العمليات ربنا يديني الصبر و يشفيه امين يارب أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم.. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين"

وأثار خبر خضوع الفنان شريف حلمي لإجراء عملية طارئة ودقيقة في المخ، تفاعلا عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

وقال شريف حلمى فى تصريح خاص لصدى البلد: أنا بحالة صحية جيدة حاليا وأتواجد حاليا فى المنزل وحالتى مستقرة بعد إجراء العملية الجراحية.

 

 

 

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