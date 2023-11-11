بعد إجراء عملية جراحية فى المخ.. خروج شريف حلمى من المستشفى

كشف الفنان شريف حلمي عن تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة.

وقال شريف حلمى فى تصريح خاص لصدى البلد: أنا بحالة صحية جيدة حاليا وأتواجد حاليا فى المنزل وحالتى مستقرة بعد إجراء العملية الجراحية.

شريف حلمى

أثار خبر خضوع الفنان شريف حلمي لإجراء عملية طارئة ودقيقة في المخ، تفاعلا عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

وتعرض الفنان شريف حلمي لوعكة صحية مؤخرا، أدت لدخوله المستشفى والخضوع لجراحة طبية طارئة.

وأعلنت هايدي ابنة الفنان شريف حلمي عبر صفحتها على فيسبوك عن إصابة والدها بمشكلة خطيرة في المخ دون الإفصاح عن طبيعتها وطلبت من الجمهور الدعاء له.

وقالت هايدى : "ادعوا لأبويا .. بابا في العمليات ربنا يديني الصبر و يشفيه امين يارب أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم.. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين".

وقدم الفنان شريف حلمي الكثير من الأعمال الفنية سواء في الدراما أو السينما كان آخرها مسلسل الأصلي وتياترو.