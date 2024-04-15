عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحفل اتلغى.. المطرب محمد عبده يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

محمد عبده
محمد عبده

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن تعرض الفنان محمد عبده، لوعكة صحية مفاجئة تسببت في إلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررا له يوم 19 أبريل الجاري. 

وكتبت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- منشورا قالت فيه: «تنويه.. تم الغاء حفل فنان العرب محمد عبده والفنان خالد الشيخ في البحرين والذي كان من المفترض اقامته في يوم الجمعة 19 ابريل وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل ان يمن عليه بالشفاء العاجل». 

 

محمد عبده وأغنية الملامح:

وحقق الفنان محمد عبده، أكثر من 5 ملايين مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، بعد طرحها ليلة 19 أكتوبر من العام الماضي 2022، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية الملامح لـ محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.  

 

أحدث أعمال محمد عبده 

حقق فنان العرب محمد عبده ، 2 مليون ونصف المليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم كثير اشتقت، بعد طرحها الأحد 30 يناير، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

أغنية كثير اشتقت لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، ألحان : ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبدالعزيز. 

 

أغاني محمد عبده

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -أخر شهر مايو 2023- أحدث أغاني فنان العرب محمد عبده، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالإضافة لتطبيق ديزر للموسيقى، والتي تحمل اسم «مستعجلة» بعد فترة من الترويج لها.

أغنية مستعجلة للفنان محمد عبده، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى.

محمد عبده الفنان محمد عبده أعمال محمد عبده أغانى محمد عبده أخبار محمد عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

عواصف رملية وترابية وحرارة 35.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بهذا الموعد

فستان أنيق .. هدى الأتربي تبهر المتابعين بإطلالة مميزة

أسيست ناصر ماهر| الجزيري يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى الأهلي

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة.. قرار عاجل بشأنه الآن

عواصف رملية وترابية تصل القاهرة بعد ساعات.. فيديو

موضوعات متعلقة

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

طرح تذاكر حفل أصالة ونجوى كرم المرتقب في ألمانيا

مع الأهلي يحدث العكس.. توقعات نبيل الحلفاوي لمباراة القمة

حقيقة عقد قران شمس الكويتية على شخص مجهول

بطولة سامح حسين ومحمد ثروت.. تفاصيل فيلم اتنين في واحد وصوره الأولى

تصل لـ ألف دولار.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في دبي

مجنون.. فؤاد عبدالواحد يطرح أحدث كليباته من ألحان طلال وإخراج بسام الترك

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد الهجوم على إسرائيل.. اتصال عاجل بين أمير قطر والرئيس الإيراني |تفاصيل

1-1| أحمد عبد القادر يسجل التعادل لـ الأهلي في مرمى الزمالك

البيت الأبيض يعلن تقديم مقرح جديد لوقف إطلاق النار في غزة |تفاصيل

"غريب جدا".. تعليق نجم الأهلي السابق على ضربة الجزاء الملغاة

الولايات المتحدة تكشف حقيقة تلقي معلومات عن الهجوم الإيراني على إسرائيل

خيارات الأهداف.. طلب عاجل من نتنياهو للجيش الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

ملابس لافتة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

لمستخدمي آيفون.. تحديث مهم ينهي مشكلة الهواتف المعطلة |ما القصة

فيديو

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ