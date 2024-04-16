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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

هنا الزاهد
هنا الزاهد

علقت الفنانة هنا الزاهد على تصريحات الفنان هشام إسماعيل حيث شبهها بالفنانة نجلاء فتحي، موضحا أنها تذكره بالفنانة الجميلة من حيث أدائها المميز فى الأعمال.

وعبرت هنا الزاهد في لقاء ببرنامج "سينماتيك" عن سعادتها بهذه التصريحات موضحة :"أمر جيد ويسعدني أن يشبهنى هشام إسماعيل بالفنانة نجلاء فتحى وهى الفنانة المفضلة بالنسبة لى، أنا بموت فيها وبحب صوتها، وبسببها معملتش أسناني لأن هي طلعت أسنانها مكنتش بيرفكت وأنا أسناني مش بيرفكت، بسببها أنا قلت واحدة قمر زي دي إيه المشكلة لما أسناني تبقى معوجة".

وأضافت هنا الزاهد : "ناس كتير بتقولي أعملي أسنانك وشايفة أن لأ مش عايزة أعملها بسبب أن في ناس قديمة مكنتش عامله أسنانها والناس بتحبهم هي ممثلة عظيمة وأفلامها حلوة أوي ومامتي شبهها أكتر مني بكتير وهي صغيرة وزمان وهي ماشية في الشارع ولابسة نضارة شمس الناس بيفتكروها هي".

وقال الفنان هشام إسماعيل إنه لا يحب أن يكون مثل شهريار في الحقيقة، لكن إذا جاءته الفرصة لتجسيد الشخصية سيختار هنا الزاهد لتجسد دور شهرزاد .

وأضاف هشام إسماعيل في تصريحات إذاعية ، أنه لو قام بتجسيد شخصية شهريار يتمني أن تكون الفنانة هنا الزاهد هى التى تشاركه وتجسد شخصية شهرزاد ، لأنه أحب نجلاء فتحي فى تقديم الدور سابقًا ويشعر أن هنا الزاهد قريبة من نجلاء فتحي .

وأستكمل هشام إسماعيل حديثه ، معلقًا: “أنا من عشاق النجمة نجلاء فتحي وبحس إن النجمة هنا الزاهد فيها من روحها ، ولو هختار ممثلة تمثل شهرزاد هتبقي النجمة هنا الزاهد”.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت هنا الزاهد بإطلالة غريبة، مرتدية شميز باللون الأبيض ذات ياقة كبيرة الحجم، مع بنطلون واسع باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت طويل مخطط بالأسود والأبيض.

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