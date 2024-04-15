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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت هنا الزاهد بإطلالة غريبة، مرتدية شميز باللون الأبيض ذات ياقة كبيرة الحجم، مع بنطلون واسع باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت طويل مخطط بالأسود والأبيض.

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واعتمدت هنا الزاهد على المكياج الصارخ، حيث وضعت اللون البيج في الشفاه مع الليب جلوس من نفس اللون، واختارت الماسكرا للرموش مع القليل من الايشادو اللامع.

وارتدت هنا الزاهد نظارة كبيرة الحجم خطفت الأنظار، وتركت خصلات الشعر الذهبي منسدلا بطريقة عفوية.

هنا الزاهد 
هنا الزاهد 
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