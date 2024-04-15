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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هاف ستوماك.. ساندي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ساندي
ساندي

نشرت الفنانة ساندي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأثارت ساندي الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية توب هاف ستوماك باللون الأحمر، ونسقت معه بيجامة باللون البينك مكونه من جاكيت مفتوح وبنطال واسع، وعلقت على الصورة «ملكة البيجامات».

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وانتعلت حذاء مكشوف بسيط باللون الأسود، وحملت حقيبة باللون البينك والأحمر بطريقة كاجوال لافتة.

واعتمدت ساندي في مظهرها على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة عفوية أعلى الكتف.

كما برزت جمال ملامحها الرقيقة، بالمكياج الهادئ فوضعت اللون البينك الهادئ في الشفاه مع البلاشر على الوجنتين.

ساندي
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