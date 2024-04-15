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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان مكشوف .. هدى الأتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة

هدى الاتربي
هدى الاتربي

نشرت الفنانة هدى الأتربي جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأثارت هدى الأتربي الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا باللون الأسود مكشوف من منطقتي الساق والصدر، ذات الأكمام على شكل جوانتي.

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واعتمدت هدى الاتربي على تسريحة شعر مختلفة، حيث رفعت خصلات شعرها الأسود لأعلى بشكل الكحكة.

وعن المكياج، وضعت هدى الأتربي المكياج الصارخ الذي يتناسب مع إطلالتها الجريئة، حيث اختارت اللون البني في الشفاه مع المكياج السموكي في العين.

وبرزت جمالها بارتداء المجوهرات اللافتة، حيث اختارت العقد البارز في الرقبة مع الأقراط في الأذن.

هدى الاتربي 
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