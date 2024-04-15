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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هدى الإتربي: أتابع كل ردود فعل الجمهور على شخصيتي في العتاولة

هدى الاتربي
هدى الاتربي

أعربت الفنانة هدى الإتربي عن سعادتها بنجاح شخصية دينا التي قدمتها في أحداث مسلسل العتاولة خلال شهر رمضان.

وأكدت الاتربي انها تابعت كل ردود الفعل حول الشخصية خصوصا انها قدمتها من وحي دلع وخفة دم الفتاة الشعبية التي تعودنا عليها في الافلام القديمة.

وأكدت أنها تتابع تعليقات الجمهور على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي وتوجهت بالشكرا لكل القائمين على مسلسل العتاولة.

احتفلت الفنانة هدى الأتربي بنجاح مسلسل العتاولة في موقع “صدى البلد”، وكشفت العديد من الكواليس والأسرار عن المسلسل وكيفية تحضيره، والتعاون مع أحمد السقا وباسم سمرة.

هدى الأتربي تحتفل بنجاح العتاولة في «صدى البلد»

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

كما تحدثت عن مواصفات فتى أحلامها، والمواقف الطريفة التي تتعرض لها وهي تقود سيارتها، وسألناها هل تحب الطبخ أم لا؟ وفاجئتنا بردودها.

شهدت أحداث الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل “العتاولة” الكثير من الأحداث المثيرة والتى تنتهى بها أسطورة عيسى الوزان بعد انتقام العتاولة منه.


وبدأت الحلقة بكشف عيسى الوزان خيانة عائشة له ووضع سم له فى الطعام ليبدأ فى معاقبتها ويحاول قتلها، إلا أنه لا يستطع بسبب حبه لها.

وقام عيسى الوزان بخطف شادية، شقيقة العتاولة، وانتقم منها بتأجير مجموعة من السيدات للاعتداء عليه، ويكتشف العتاولة موقف عيسى ويقومون بمطاردته بالسيارة.

وتبدأ المطاردة فى مشهد أكشن من مشاهد السقا التي عود جمهوره عليها خلال أعماله السابقة وتسبب فى انقلاب سيارة عيسى الوزان دون أن يكشفوا حقيقة وفاته.

مسلسل «العتاولة» من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب،هدى الاتربي ومحمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسي.

الافلام القديمة السقا وباسم سمرة الفنانة هدي الأتربي باسم سمرة هشام هلال

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