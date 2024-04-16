روتانا تعتذر عن إلغاء حفل محمد عبده بسبب أزمته الصحية

اعتذرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لجمهورها فى البحرين بعد إلغائها حفل المطرب محمد عبده وخالد الشيخ الذي كان من المفترض إقامته يوم 19 من شهر إبريل الجاري، وذلك بسبب تعرض المطرب محمد عبده لأزمة صحية مفاجئة.



وأكدت شركة روتانا لعملائها على أحقيتهم فى استرجاع مبلغ التذكرة كاملا أو استخدامه فى حجز أى حفل أخر على مسرح الدانة بالبحرين حتى نهاية العام الجاري.





وكشف الشاعر السعودي صالح الشادي عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده بعد أن تعرض لوعكة صحية أثناء تأديته لمناسك العمرة.

وكتب صالح الشادي من خلال حسابه الرسمي على موقع X , «الصديق الغالي الأستاذ الفنان محمد عبده بخير وعافية، وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن، ويعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة».

واختتم قائلا: «نسأل الله أن يتقبل وأن يتمم عليه الشفاء وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال».

محمد عبده وأغنية الملامح:

وحقق الفنان محمد عبده، أكثر من 5 ملايين مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، بعد طرحها ليلة 19 أكتوبر من العام الماضي 2022، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية الملامح لـ محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.

أحدث أعمال محمد عبده

حقق فنان العرب محمد عبده ، 2 مليون ونصف المليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم كثير اشتقت، بعد طرحها الأحد 30 يناير، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية كثير اشتقت لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، ألحان : ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبدالعزيز.