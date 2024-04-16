عادي عادي.. تعرف على موعد طرح بسمة عطا أغنيتها الجديدة

تستعد المطربة بسمة عطا لطرح أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "عادي عادي" ومن المقرر طرحها في يوم 17 إبريل من الشهر الجاري.

والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكيس، وماستر عمرو الخضري، إدارة فنية عبد الله البداد، إخراج: هبة غندور، إشراف عام حسن طالب، أنتاج TunesArabia.

يذكر أن بسمة عطا، كانت قد طرحت أغنيتها التي تحمل عنوان "متستبسطنيش"، وكانت بسمة عطا تراهن على أغنية متستبسطنيش، مشيرة إلى أن الأغنية مختلفة عن ما قدمته من قبل، ولونًا جديدًا عليها، كما تمنت أن تنال على إعجاب متابعيها، وتلقى إقبالاً كبيرًا من الجمهور.



وقدمت بسمة عطا الغنوة تضامنا مع الإعلامية رضوى الشربيني، التي تتحدث دائما عن المرأة القوية، وسحرها في أن تسيطر على الرجل بضعفها، وأن تجعله يحقق لها كل ما تريد بأقل مجهود منها.

وأغنية متستبسطنيش من كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد علاء الجندي، ومن المقرر طرحها قريبًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية.

وتعد أغنية متستبسطنيش هي أولى أغاني بسمة عطا، بعد مشاركتها في برنامج بوليفارد المواهب، الذي عرض عبر شبكة قنوات MBC، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة بسمة عطا ،حصلت مؤخرًا على لقب أفضل مطربة صاعدة، في جوائز الميما، الذي أقيم في الفترة الماضية، وشارك في الحفل مجموعة من نجوم الفن.