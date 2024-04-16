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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة الاسكندرية تحتفى بذكرى ميلاد رائد الفضاء الروسي يورى جاجارين

احياء ذكرى ميلاد
احياء ذكرى ميلاد رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين

قام أرسيني ماتيوسشينكو، مدير المركز الثقافي الروسي يرافقه مجموعة من موظفي المركز الثقافي الروسي و القنصلية الروسية  بتفقد النصب التذكاري لرائد الفضاء الروسي يوري جاجارين المتواجد بمركز القبة السماوية بمكتبة الاسكندرية ووضع أكاليل من الزهور.

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ويعتبر يوري جاجارين ملهِمًا للبشرية حتى يومنا هذا، فقد أطلقت رحلته التاريخية الرغبة غير العادية في اكتشاف المجهول. وقد قاده حبه للفضاء والكواكب والطيران في سن مبكرة إلى أن يصبح شخصية يُحتفى بها دوليًّا وأيقونة معاصرة في دولة روسيا.  
جدير بالذكر ان مصر  رحبت بجاجارين خلال جولته حول العالم، وقد كانت هذه هي رحلته الأولى والوحيدة للعالم العربي. وخلال هذه الرحلة، حصل جاجارين على وسام النيل وأيضًا المفاتيح الذهبية لكلٍّ من القاهرة والإسكندرية. وبمناسبة الاحتفال بمرور 90 عامًا على مولده، تعيد مكتبة الإسكندرية إحياء هذه الرابطة بين البلدين من خلال استقبال وفد رسمي من القنصلية الروسية بالإسكندرية لوضع أكاليل الزهور حول النصب التذكاري.

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