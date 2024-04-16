الإسكندرية .. حملات لإيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة بكافة أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع أي مخالف.

وشن حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مُكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة سور داخل قطعة أرض بالعامرية شارع الخاصة الملكية وكذا إزالة أسوار بجوار مكتب الصحة فضلاً عن إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع الشرقاوي قبلي، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء شدة خشبية بشارع العراوة بجوار سنترال الكابتن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقام حي العامرية ثان برئاسة يحيى زكريا حملة مُكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن شدة خشبية بالدور الأرضي بأحد العقارات بقرية أبو السعود وتم التحفظ على 2 طن أسمنت.

ونفذ حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مُكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بالدور الثاني علوي بعقار خلف مخزن هيمن بمنطقه 6 أكتوبر بخورشيد والتحفظ 2 طن أسمنت، فضلاً عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار الكائن ب 4 شارع المصرف بمنطقة الرابعة الناصرية، وفك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الحديد.

وواصل حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف؛ حيث تم فك شدة خشبية لحجرتين أعلى سطح العقار الكائن بجوار مزلقان البحرية، وكذا إزالة سور مخالف وفك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي بالعقار الكائن عزبة البرنس والتحفظ على طن ونصف حديد تسليح.