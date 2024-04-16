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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في تصنيف “كيو إس”.. الإسكندرية ضمن أفضل الجامعات عالميا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، ظهور نتائج تصنيف “كيو إس” للتخصصات الجامعية لعام 2024، ويشمل ترتيب أفضل 15,559 جامعة على مستوى العالم، وقد شملت التخصصات الأساسية خمس قطاعات من العلوم (الفنون والعلوم الإنسانية والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطب، وعلوم طبيعي، والعلوم الاجتماعية، والإدارة)، وأكثر من 90 تخصصًا فرعيًا.

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واحتلت جامعة الإسكندرية مراكز متقدمة عالمياً فى ١٨ تخصصا فرعيًا وذلك على النحو التالي:-

*جاءت جامعة الإسكندرية في تخصص إدارة المكتبات والمعلومات في المرتبة (51-70) عالمياً.

*وفي مجال العلوم البيطرية: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (51-70) عالميًا.

*وفي مجال هندسة البترول: جاءت جامعات الإسكندرية، وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في المركز (51-100) عالميًا.

*وفي مجال الصيدلة وعلم الأدوية: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز الإسكندرية (101-150) عالميًا.

*وفي مجال الهندسة المدنية والإنشائية: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (151-200) عالميًا.

*وفي مجال العمارة والبيئة العمرانية جاءت جامعة الإسكندرية (201-240) عالميًا.

*وفي مجال الزراعة والغابات، جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (201-250).

*في مجال الدواء: حققت جامعة الإسكندرية المركز (251-300) عالميًا.

*وفي مجال الهندسة الكيميائية: جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز (251-300) عالميًا.

*وفي مجال العلوم البيولوجية: حققت جامعة الإسكندرية المركز (401-450) عالميًا.

*وفي مجال الكيمياء، جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز (451-500) عالميًا.

*وفي مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية: جاءت جامعة الإسكندرية (301-350) عالميًا.

*وفي مجال الهندسة التكنولوجية: جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز (334) عالميًا.

*وفي مجال علوم الحياة والطب: جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز (342) عالميًا.

*وفي مجال الهندسة الميكانيكية والطيران والتصنيع: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (351-400) عالميًا.

*وفي مجال علوم المواد: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (351-400) عالميًا.

*وفي مجال العلوم البيئية: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (401-450) عالميًا.

*وفي مجال علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (501-550) عالميًا.

وأشار رئيس الجامعة إلى إن تصنيف (QS) العالمي يستند على أربع مؤشرات هي السمعة الأكاديمية للتخصص الذي يقدمه البرنامج، وسمعة الخريجيين، وحجم الاستشهادات من الأبحاث وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون الى أكثر من دولة، لافتا أن إرتقاء جامعة الإسكندرية فى التصنيف لهذا العام يعد نتاج مجهود عمل مشترك بين كافة منتسبي جامعة الإسكندرية للإرتقاء بالقدرة التنافسية لمنظومة البحث العلمي في الجامعة، وأضاف أن جامعة الإسكندرية تولي اهتماما خاصا بالمجالات البحثية التي تلائم متطلبات التصنيفات العالمية والارتقاء بمخرجات الأبحاث العلمية التي يتم إنتاجها بالجامعة، وذلك من خلال تحفيز النشر العلمي في المجلات العلمية ذات التصنيف الأول، وعقد بروتوكولات تعاون مع كبري الجامعات الدولية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، كما أشاد رئيس الجامعة بدور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا.

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