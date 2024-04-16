رفع 90 طنا من الرديم والأنقاض غربي الإسكندرية لفتح الطريق

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع كفاءة النظافة بنطاق الأحياء والاستجابة الفورية لأي شكوي تخص المواطنين وللحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي.

وفي هذا الصدد، قامت إدارة الرصد البيئي بحي غرب بناءً على تكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، بتكثيف حملات النظافة ومتابعه أعمال التجريف ورفع الأتربة والكنس بنطاق الحي.

حيث تم تنفيذ حملات نظافه تم فيها رفع ٩٠ طن من الأنقاض والرديم من شارع المسعودي المتفرع من شارع باب الملوك بكرموز وتم فتح الشارع وكذا من شارع العزيزي بكرموز وجاري استكمال الأعمال ورفع الأنقاض لفتح الطريق.

كما تم متابعة قيام شركة نهضه مصر بأعمال تجريف وتنظيف ورفع الأتربة من شارع عثمان ابن عفان بكرموز.

وشددت شعبان علي المتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة بنطاق الحي حفاظا علي البيئة المحيطة وصحة المواطنين.