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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كمال أبو رية يكشف كواليس مشاركته في مقلب برنامج رامز جلال

رامز جلال
رامز جلال

أكد الفنان كمال أبو راية عن علم بمشاركته في مقلب برنامج رامز جلال قبل السفر ولكنه لم يكن يعلم المقلب. 

وأضاف كمال أبو رية خلال لقاءه ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc ، أنه تواصل مع الفنان ياسر جلال لكي يوصي شقيقه رامز بعدم التحدث عنه بشكل غير لائق في المقدمة، وأن ياسر رد عليه أنه فنان كبير والجميع يحبه ويحترمه ولايوجد شيء غير لائق ليتحدث عنه رامز.

وأوضح كمال أبو رية أنه كان يريد السفر لروسيا والتنزه هو وأسرته وهذا صادف مكان تصوير البرنامج وفي نفس الوقت  أراد ان يدخل تجربة جديدة مؤكداً لأحد يعرف المقلب ولكن يعرف أنه ذاهب لرامز جلال.

كمال ابو رية رامز جلال برنامج رامز جلال مقالب رمضان توك شو

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