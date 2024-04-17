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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشاط كبير في حركتي تداول البضائع والملاحة بميناء الأسكندرية خلال مارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية تزايداً كبيرا خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023، حيث تصدرت بضائع الصب السائل طليعة البضائع التي شهدت إرتفاعاً ضخماً خلال شهر مارس بواقع 55.9% إذ تم تداول 673 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 432 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2023.

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كما شهدت أيضا حركة بضائع الصب الجاف بدورها إرتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 بواقع 30% تقريباً حيث تم تداول 2.6 مليون طن تقريباً خلال هذا الشهر في حين تم تداول 2 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023 .

وجائت البضائع المحواه في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة إذ شهدت إرتفاعا بواقع 17.1% خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 وكذلك البضائع العامة والتي شهدت إرتفاعاً بواقع 10.2% عن ذات المدة.

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وقد أسفرت تلك الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع عن إرتفاع حجم التداول الكلي خلال شهر مارس 2024 إلى  6.4 مليون طن بنسبة زيادة 24.8% مقارنة بشهر مارس 2023 .

وفي سياق متصل، شهدت حركة السفن بدورها تزايداً ملحوظاً خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 ، حيث تصدرت سفن الحاويات أكثر أنواع السفن إرتفاعاً بواقع 23.5% بإجمالي عدد 189 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن البضائع العامة بنسبة 9.6% تقريباً.

كما بلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الصب السائل خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 حوالي 4.8% وبشكل عام فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 12.6% خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 بواقع 455 سفينة.

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري  نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد و إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء .

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