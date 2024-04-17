عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدير مشروع مترو الإسكندرية: إزالة قضبان قطار أبوقير.. وجار هدم المحطات ورصف المزلقانات

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

كشف المهندس سيد كامل مدير مشروع مترو الإسكندرية عن ما تم إنجازه من أعمال حتى الآن حيث تمت إزالة القضبان، وجار إزالة مباني المحطات وتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدًا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع.

كما تم استعراض ما تم الانتهاء منه بشأن أعمال الرصف الخرساني لكافة مزلقانات المشروع وعددها 13 مزلقانًا في تقرير نقلته وزارة النقل، حيث تم الانتهاء من الرصف الخرساني لعدد 9 مزلقانات وجار الانتهاء من الباقي تباعًا للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور.

من جانبه أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولته للمشروع الأسبوع الماضي، أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما أن له دورًا كبيرًا في المساهمة الفعّالة له في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية، مضيفًا أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط، وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة  كما يهدف المشروع أيضا  إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتدهور الرؤية الأفقية.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا

ترشيحاتنا

صدمة لـ خالد بيبو.. طلب عاجل من كولر في الأهلي

الجيش الأمريكي يشتبك بنجاح مع طائرتين مسيرتين حوثيتين باليمن

تعليق صادم من «شتيجن» عقب خروج برشلونة المُذل أمام باريس سان جيرمان

الخليفي عن إقصاء برشلونة: كنا محاربين ولدينا أفضل مدرب بالعالم

علاقة آثمة .. تفاصيل مثيرة في واقعة عامل خردة وسيدة أبوالنمرس

غادة عبد الرازق في تصريحات جريئة: مكن أكون سبب فشل زواج ابنتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دولة تحظر السائق الآلي.. السجن أو الغرامة لأصحاب هذه السيارات

بإمكانيات خارقة لن تجعلك تندم على شرائه.. هاتف «Moto Edge 50 Ultra»

فستان جريء.. ميريام فارس تثير ضجة بظهورها | شاهد

تراب والجو نار.. تحذير عاجل للأرصاد وهذه نصائح الخروج من المنزل

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ