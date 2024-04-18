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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخويا قصاد أوضة النوم و"دينا" في الصالة بتصوت.. تفاصيل أقوال شقيق قتيل الجيزة

صدى البلد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا لسيدة وعشيقها لاتهامهم بقتل زوج الأولي عمدا مع سبق الإصرار والترصد بالبدرشين.

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وجاء في  أقوال شقيق المجني عليه كالتالي:

س: ما هي علاقتك بالمتوفى محمد عبد النبي عربي ؟

هو أخويا

س: وما هي علاقتك بالمتهمان دينا عربان دسوقي ومحمد عادل سعید ؟

دينا تبقى مرات أخويا ومحمد عادل قريبنا من بعيد

س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟

اللي حصل ان يوم الجمعة ٢٠٢٣/٤/١٤ بعد الفطار سمعنا صوت صريخ من شقة أخويا فوق طلعنا انا واخويا محمود على صوت مرات أخويا دينا، ولما وصلنا لشقة أخويا محمد دخلنا لقيناه واقع في الصالة، والدم نازل من دماغه ومغرق الدنيا فجريت على اخويا وشلته ونزلنا بيه على المستشفى اللى اسمها الإسلامية وهناك حولونا للقصر العينى وهناك في القصر حجزوه بس هو توفى الله يرحمه.

س: متى وأين حدث ذلك؟

الكلام دة حصل يوم الجمعة ٢٠٢٣/٤/١٤ على حوالى الساعة ٨،٣٠ مساءا بعد الفطار في بيتنا اللي في دهشور في البدرشين.

س: وما هي ظروف تقابلك مع المدعوة دينا عربان شوقی انذاك؟

اللى حصل أن احنا كنا قاعدين في الدور الأرضي وسمعنا دينا مرات أخويا من فوق، طلعت فوق انا وأخويا وامی وبعدين سمعنا صوت صويت

س: ما هي الحالة التي ابصرت عليها المجنى عليه لأول وهلة تحديدا؟

اول ما دخلت البيت لقيت اخويا الله يرحمه واقع على الأرض ودماغه بتجيب في دم والأرض مليانة دم قصاد اوضة النوم وكان ساعتها دينا قاعدة في الصالة بتصوت

وما الذي بدر منك أنذاك ؟

شلت اخويا مع الجيران واخويا محمود وطلعنا بيه على مركز الإسلامية وحولونا على مستشفى القصر العيني

س: وما هي الإصابات التي شاهدتها بشقيقك المجنى عليه سالف الذكر انذاك؟

س: وما هي الحالة التي ابصرت المتهمة عليها انذاك تحديدا؟

لقيتها في الشقة في الصالة قاعدة على الأرض وفي كدمة في عينيها

س: وهل دار ثمة حوار فيما بينك وبينها انذاك؟

لأ بس هي كانت اتكلمت مع الناس اللي طلعت وقتها

س: وما هو مضمون ذلك الحوار إذا ؟

هي كانت بتقول ان فيه شخص ملثم دخل عليهم وضرب اخويا وسرق الشقة والفلوس

س: وهل استبينت من المتهمة سالفة الذكر انذاك عن سبب حدوث ذلك ؟

لا انا كنت مشغول بأخويا ومعرفتش سبب الموضوع ايه
 

بن وهل قمت بتحرير محضر بتلك الواقعة انذاك؟

هي الشرطة جت لوحدها وانا روحت بأخويا المستشفى وتانى يوم روحت القسم عملت محضر

س: وهل من ثمة خلافات بين شقيقك المجنى عليه والمتهمة دينا عربان دسوقي ؟

ايوة هو كان في خلافات بين اخويا ومراته.

س: وما طبيعة تلك الخلافات ؟

هي خلافات زوجية وهي حاولت مرة إنه ا تنتحر بسبب الخلافات دى لكن احنا لحقناها ودة كان من نحو سنتيتن.

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