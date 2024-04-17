كنت عايز فدية اسدد ديوني.. الاعدام شنقا لقاتـ.ل صغير مدينة نصر

قضت محكمة شمال القاهرة، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا لادانته بخطف وقتل صغير بسبب مروره بضائقة مالية، لطلب فدية من والده بمنطقة مدينة نصر.

وجاء في اعترافات المتهم قائلا : أنا كنت فاتح ورشة حدادة وكانت حالتي المادية كويسة وكنت كسيب وبعدين بدأ الحديد يغلى والشغل يقل وظروفي المادية بقت وحشة وبقيت مديون من حوالي سنه تقريبًا ، كما بسبب ظروفي المادية الوحشة والديون اللي عليا بقيت بهرب من الواقع بشرب المخدرات، وأنا في الأول بدأت أشرب حشيش وبعدها ضربت بالبودر وأدمنته ومعرفتش أبطله، وفلوسي كلها كانت رايحة عليه ودخلت مصحة قعدت شهر بس لما خرجت رجعت اشربه تاني.

وتابع المتهم في اعترافات: أنا بشرب الحشيش من حوالي 3 سنين والبودر من حوالي سنة، وكنت بشتريها من ناس عندنا في المنطقة في عزبة الهجانة وبالنسبة للبودر عشان مش عندنا في البلد فبقالي كذا شهر مشربتوش عشان مش لاقيه،و كنت واخد قرض بـ 10 آلاف جنيه ومبسدش الأقساط اللي عليا، وكنت واخد 5 آلاف جنيه من رشوان على دفعات، وكان كل شويه بيطالبنى بيهم وأنا كنت خايف اتحبس بسبب إني مبسددش القرض، عشان كدا قررت أخطف الولد.