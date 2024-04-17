حشيش وليلة كبيرة | تفاصيل المؤبد لديلر المخدرات بأطفيح

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة كمية كبيرة من الحشيش بقصد بيعها على عملائه في منطقة أطفيح بالجيزة.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 11420 لسنة 2023 جنايات أطفيح، والمقيدة برقم 6262 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، اتهام حسين ثابت، 25 سنة، سائق، لأنه في يوم 12 مارس من العام 2022، حاز بقصد الاتجار جوهرًا مخدراً «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم يكون قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد من القانون، وذلك قررته النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.