حكم رادع للمتهمين بخطف أجنبي وسرقته بالإكراه في الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 15 سنة وبراءة اثنين آخرين، فى اتهامهم باستدراج شخص يحمل جنسية إحدى الدول لسرقته بالإكراه فى منطقة الجيزة.



وكشفت أمر الإحالة أن المتهمين "ع. ع"، محبوس، 21 سنة، سائق، و"ر. ب"، محبوس، 42 سنة، مالك حانوت، و"م. ع"، هارب، 36 سنة ، و"ع. م"، هارب، 42 سنة، خطفوا بالتحايل المجنى عليه "ث. ب" يحمل جنسية إحدى الدول، بأن استدرجه المتهم الثالث عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمكان الواقعة بزعم تغيير العملة، قاصدين من ذلك إبعاده عن أعين ذويه تسهيلا لسرقته بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن انهال عليه المتهمان الثالث والرابع ضربا لبث الرعب فى نفسه، أبان تواجد المتهمين الأول والثاني بمسرح الجريمة للشد من أزرهما، فانصاع لهم خشية من بطشهم، وتمكنوا من شل مقاومته والاستيلاء على منقولاته.