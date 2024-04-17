عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقت.ل 3 مصريين في قطر ل 11 مايو

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكمة العباسية ، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل 3 مصرين بدولة قطر لجلسة 11 مايو .

قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة مخزن قطع غيار السيارات في الأميرية

الكنز | بدء محاكمة مافيا التنقيب عن الآثار بعابدين.. بعد قليل


وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عاما من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبراالخيمة - محافظة القليوبية، وقتل عمدا 2 من المجني عليهما خلال استضافتهما إياه بمحل سكنهم بسلاح أبيض " سكين "وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدا قتلهما ما أحدث بهم الإصابات الموصوفة والمبنية تقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات ، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

 


وجاء في أمر الإحالة أن تلك الجريمة أقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان قتل عمدا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله الاثنين الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات الـ السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الأخيرين، حال حضوره للمسكن .


 

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة   حيث سرق المنقولات المبينة وصفا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم - المبينة أسمائهم بالجنايتين السابقتين ؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول " لاب توب " المملوك للمجني عليه علي شعبان علي؛ على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز وأحرز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت نيابة شرق بالقاهرة إحالت المتهم “ تامر. م”  بقتل 3 مصريين في دولة قطر إلى محكمة الجنايات المختصة.

واعترف المتهم بذبح شقيقين وصديقهما بغرض سرقتهم داخل شقتهم في قطر، وأدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة عقب القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة.

وأكد المتهم، أمام نيابة شرق القاهرة، أنه سافر إلى قطر لحضور فعاليات كأس العام خلال العام الماضى، موضحًا أنه قرر البقاء في قطر والبحث عن فرصة عمل، إلا أن الحظ لم يحالفه فظل أيامًا في الشارع يبحث عن مسكن وفرصةعمل.

واعترف المتهم أنه التقى بالضحايا وعرضوا عليه البقاء معهم لعدة أيام حتى يبحثوا له عن فرصة عمل، موضحًا أنه أقام برفقتهم حتى عيد الفطر الماضى ثم أخبروه أنهم حجزوا له تذكرة عودة إلى مصر لفشلهم في إلحاقه بأى عمل.
 

واستطرد المتهم فى اعترافاته: «كنت بشوفهم بيحطوا فلوسهم في خزنة جوه البيت فقررت تخديرهم وسرقتهم ثمالهرب»، موضحًا أنه بالفعل اشترى عقارًا منومًا ووضعه للضحايا في المشروب، إلا أن تأثيره كان ضعيفًا فاستيقظا بعد فترة واكتشفا أنه يحاول سرقتهما فنشبت مشاجرة حادة بينهم.

وتابع: «كانوا دايخين ومش قادرين يتحركوا فقدرت أضربهم وأدبحهم، وبعدها لقيت صاحبهم دخل وشافهم وهما ميتين حاول يضربنى بس أنا طعنته بالسكينة».


 

وكشفت التحقيقات أنه تم التنسيق مع الإنتربول والسلطات المصرية والقبض على المتهم بمطار القاهرة الدولى واقيتاده إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وقام بتمثيل الجريمة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

وقف مؤقت لرحلات مصر للطيران إلى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

تضرب مصر خلال ساعات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للوقاية من رياح الخماسين

موضوعات متعلقة

قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة مخزن قطع غيار السيارات في الأميرية

الكنز | بدء محاكمة مافيا التنقيب عن الآثار بعابدين.. بعد قليل

بعد قليل.. بدء جلسة استئناف غادة والي على حبسها

علاقة آثمة .. تفاصيل مثيرة في واقعة عامل خردة وسيدة أبوالنمرس

المؤبد لعاطل ‎والحبس عاما لـ3 آخرين بأبو النمرس اعتدوا على ضابط شرطة

حكم رادع لعاطل بتهمة حيازة الهيروين في منطقة الشرابية

حكم رادع ‎لعاطل المطرية بتهمة حيازة والاتجار في مخدر الفودو

تأجيل محاكمة مدير حملة أحمد طنطاوي في قضية تزوير التوكيلات الانتخابية

ترشيحاتنا

قلقون للغاية.. الكرملين: روسيا تجري حوار مع إيران وإسرائيل لتهدئة الشرق الأوسط

عيد تحرير سيناء.. الخميس 25 ابريل إجازة رسمية

توجيهات من القيادة السياسية بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

طرح تذاكر مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية الأفريقية

دعاء النبي للتخلص من الكسل فى العبادة.. ردده ستصبح نشيطًا

سكاي نيوز: الولايات المتحدة تسعي لاستخدام الفيتو ضد انضمام فلسطين للأمم المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفزة قوية| سعر الدولار اليوم بالبنوك.. وضربة مدوية للتجار في السوق السوداء

للانتقام.. لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم

هبوط مستمر| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق

تضرب مصر خلال ساعات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للوقاية من رياح الخماسين

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ