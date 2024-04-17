قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة مخزن قطع غيار السيارات في الأميرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس المتهمين بسرقة مخزن لقطع غيار السيارات في منطقة الأميرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة ٧ مخدع كرسى ألومنيوم - ٢ كمبروسر تكييف - ٢٥ كارت تحكم - كمبيوتر سيارة، من داخل مخزن قطع غيار سيارات نقل ثقيل كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية وبحوزتهم مقص حديدى، كما أرشد المتهمون عن كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.