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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع معهد بحوث القطن.. زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق اعلي انتاجية للفدان مؤكداً أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة 

توريد 14741 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

 

ومن جانبه أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنفيذ ندوة ارشادية عن زراعة محصول القطن صنف ( جيزة 97 ) لمهندسي الارشاد الزراعي بإدارة ديرب نجم الزراعية في حضور الدكتور حسن الحسيني بمعهد بحوث القطن والمهندس صلاح محيي الدين فتوح مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم استعراض سعر الضمان للقطن في الوجه البحري بقيمة 12 الف جنية للقنطار كما تم التوصية بضرورة معالجة الأرض القلوية وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة بآفات البادرات وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

الادارات الزراعية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزراعيين المرشدين الزراعيين المحاصيل الزراعية الندوات الإرشادية

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