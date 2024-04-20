فرج عامر يكشف عن 3 صعوبات تواجه الأهلي أمام مازيمبي

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “الأهلي يلعب مباراة في غاية الصعوبة أمام مازيمبي بطل الكونجو في ملعب مازيمبي في عز الظهر وجو حرارة مرتفعة ونسبة رطوبة عالية بشكل غير طبيعي، وملعب نجيل صناعي”.

تشكيل الأهلي لمواجهة مازيمبي

المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، أعلن تشكيل الأهلي لمباراة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، حيث شهد التشكيل عودة أكرم توفيق وعبدالقادر للتشكيل الأساسي.