فرج عامر عن أداء الأهلي: مصطفى شوبير نجم الشوط الأول بلا منازع

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أداء لاعبي الأهلي في شوط المباراة الأول أمام مازيمبي.

وكتب عبر فيسبوك: “مصطفي شوبير نجم الشوط الأول بلا منازع مباراة مازيمبي والأهلي في الكونجو”.

تشكيل الأهلي لمواجهة مازيمبي

المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، أعلن تشكيل الأهلي لمباراة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، حيث شهد التشكيل عودة أكرم توفيق وعبدالقادر للتشكيل الأساسي.