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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بهذا المنشور.. طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي

طارق السيد
طارق السيد

مرت 65 دقيقة من مباراة الأهلي ومازيمبي بملعب تي بي مازيمبي في الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتعادل السلبي مازال يفرض نفسه على اللقاء.

وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “قيراط حظ ولا فدان شطارة🤓” فى اشارة منه لسيطرة مازيمبي علي مجريات المباراة. 

مباراة الأهلي ومازيمبي

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري على ستاد القاهرة.

ويأمل الأهلي في حضور عدد كبير من جماهيره في مباراة الإياب من أجل حصول الفريق على دعم لعبور بطل الكونغو والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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