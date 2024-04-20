إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

تعرض لاعب الأهلي، أكرم توفيق، لإصابة في الرأس؛ وذلك أثناء مباراة الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل سلبي بين الفريقين، على أرضية ملعب مازيمبي في الكونغو.

في الدقيقة الأولى، أهدر وسام أبو علي فرصة مؤكدة بعد ضربة ركنية من علي معلول، فيما في الدقيقة الثالثة، أضاع أبو علي فرصة جديدة بعد تمريرة رائعة من رضا سليم.

الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتسهيل مهمته في لقاء الإياب المقرر يوم الجمعة المقبل.

تشكيل الأهلي لمواجهة مازيمبي

المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، أعلن تشكيل الأهلي لمباراة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، حيث شهد التشكيل عودة أكرم توفيق وعبدالقادر للتشكيل الأساسي.