بالقوة الضاربة.. تشكيل مازيمبي لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أكد لامين ندياي، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، تشكيلة فريقه لمواجهة النادي الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقررة اليوم السبت في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويدخل مازيمبي اللقاء بتشكيلة قوية تعتمد على خبراته الهجومية، بقيادة جويل بيا وفيليبي كوينزمبي.

تشكيلة مازيمبي الرسمية لمواجهة الأهلي:



- حراسة المرمى: أليو فاتي.

- الدفاع: إبراهيما كيتا، جونسون أتيبو، فيليبي كوينزمبي.

- الوسط: جويل بيا، أوجستين أولادابو، سوزي زيمانجا، إرنيست لوزولو، ماجلوري نتامباوي.

- الهجوم: جولودي لكونزا، فيلي تراوري.

**القنوات المفتوحة الناقلة لمباراه الأهلي ومازيمبي**



1. قناة St sport life الصينية على قمر استرا ساتالتردد 11938.

2. قناة Nova Sport HD اليونانية على قمر يوتلسات 16التردد 10928.

3. قناة ETV ENTERTAIM الإثيوبية على قمر يوتلسات 7Aوترددها هو 11512.