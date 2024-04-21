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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: لابد من وجود توعية لثقافة التأمين ومميزاته الاجتماعية والاقتصادية

الدكتور حسام المندوه
الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب

أكد الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد، مشيرا إلى أن فكرة توحيد القوانين جيدة جدا، لتسهيل عملية الرقابة والتطبيق.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، من العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.

وأشار النائب، إلى أن الإعداد الجيد لمشروع القانون، وتنظيم قطاع التأمين، متابعا: نستهدف التوسع في الاستثمارات بذلك القطاع  وجذب شركات أخرى

وأوضح حسام المندوه، أن من مكتسبات مشروع قانون التأمين الموحد، إيجاد حالة شمول تأمينى تضم مختلف الفئات لتأمين أوضاع الشعب المصرى بكافة مستوياته

وقال النائب حسام المندوه: للأسف رغم ما يتضمنه ذلك القانون من امتيازات، إلا أننا نفتقد الوعى التأمينى وثقافة التأمين، مشددا على ضرورة وجود توعية لثقافة التامين لما له من مميزات اجتماعية واقتصادية.

وأعلن النائب حسام المندوه الحسينى، موافقته على مشروع القانون مع التأكيد على أهمية وجود خطة للتوعية بشأن أهمية التأمين.

مشروع قانون التأمين الموحد الجلسة العامة لمجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة المستشار الدكتور حنفى جبالى الاستثمارات

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