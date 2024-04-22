المدير الفني لـ دريمز يعلق على تبديل شيكابالا بمباراة الذهاب

شارك الاعلامي هاني حتحوت تصريحات المدير الفني لنادي دريمز الغاني عن لاعب الزمالك شيكابالا.

وقال عبد الكريم زيتو المدير الفني لنادي دريمز الغاني عبر برنامج الماتش: "هو من أبرز لاعبي إفريقيا.. وتبديله أراحنا".

وشهدت أحداث المباراة محاوله من جانب لاعبي الفريقين إحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق دريمز الغاني في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.