توقعات مثيرة من خالد بيومي لمباراة الإياب بين الزمالك ودريمز

علق المحلل الرياضي خالد بيومي، على مباراة الزمالك ودريمز في الكونفيدرالية.

وكتب عبر أكس: “‏اجاد الزمالك لعب مباراة كبيرة علي الرغم من غيابات لاكثر من 11 من نجومه الاساسين مباراة كانت تحتاج لهدف ولكن الحظ هو اسوء ما في المباراة .. الزمالك قادر علي التاهل باذن الله”.

وشهدت أحداث المباراة محاوله من جانب لاعبي الفريقين إحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق دريمز الغاني في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.