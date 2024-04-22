قرار عاجل من إدارة نادي الزمالك قبل لقاء الإياب أمام دريمز

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق، مستجدات داخل نادي الزمالك عقب التعادل مع دريمز الغاني بالكونفدرالية.

وكتب: “خاص.. حسين لبيب يقرر السفر مع بعثة الزمالك في مواجهة العودة أمام دريمز الغاني بنصف نهائي الكونفدرالية”.

وشهدت أحداث المباراة محاوله من جانب لاعبي الفريقين إحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق دريمز الغاني في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.