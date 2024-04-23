وزير الخارجية: نترقب وندعو إسرائيل لعدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية برفح الفلسطينية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه على إسرائيل عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في رفح الفلسطينية.

وقال سامح شكري في تصريحات له بمؤتمر صحفي مع نظيره الايرلندي:" نترقب وندعو إسرائيل بعدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في رفح الفلسطينية، وهذه الدعوة تأتي من الغالبية العظمى من المجتمع الدولي".

وأضاف سامح شكري :"قطاع غزة أصبح غير قابل للعيش جراء الحرب الإسرائيلية، ونعمل مع الأمم المتحدة لتوفير أكبر قدر من المساعدات لقطاع غزة".

وتابع سامح شكري:" نرفض التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، ولا بديل لحل الصراع سوى تنفيذ حل الدولتين".

وأكمل سامح شكري:" يجب العمل على إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، ويجب تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".