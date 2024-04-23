إبادة غزة تشعل غضب الطلاب بالحرم الجامعي.. التفاصيل الكاملة للتداعيات الكارثية لأزمة الرئيسة المصرية لجامعة كولومبيا الأمريكية

ربما ظنت رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية، الأمريكية من أصل مصري مينوش شفيق، أن مواقفها المناهضة للقضية الفلسطينية ربما ينقذها من غضب السلطات الأمريكية عليها، وأن ما قامت به من إجراء سمح باعتقال العشرات من طلاب جامعتها لتضامنهم مع غزة، والشهادة التى أدلت بها أمام الكونجرس الأمريكي، سوف يكون له تداعيات إيجابية على مستقبلها المهنى، ولكن يبدوا أن الأمور قد انقلبت عليها، خصوصا في ظل التداعيات الخطيرة لأزمتها داخل الجامعة بعد تلك المواقف.

فما أن أنهت شفيق الموقف العدواني الذي اتخذته الجامعة تجاه الطلاب المحتجين هذا الأسبوع، وعقب جلسة الاستماع التي أظهرت بها تعاطفا أقل مع المتظاهرين وأكثر انسجاما مع المشرعين الجمهوريين المناصرين لإسرائيل، ثار الطلاب ضد الأستاذة الجامعية المصرية، وتصاعدت التوترات في جامعة كولومبيا خلال الأسبوع الماضي، ولم يتوقف الطلاب بعد اعتقال العشرات من زملائهم، فور اقتحام شرطة نيويورك إلى تفكيك مخيم مؤيد للفلسطينيين في وسط الحرم الجامعي، وتطورت التجاذبات داخل الجامعة، خصوصا بعد قرار الفصل الذي صدر بحق الطلاب المعتقلين، وهو ما دفع إدارة الجامعة إلى تعليق الدراسة بها، بينما اشتعلت الجامعات الأخرى تامنا مع طلاب كولومبيا.

التوترات تدفع للدراسة عن بعد

بحسب ما نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فقد أعلنت جامعة كولومبيا اليوم، أن جميع الفصول الدراسية ستكون عن بعد، في محاولة لما أسمته "تهدئة الضغينة"، وذلك وسط تزايد التوترات في الحرم الجامعي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، وقالت رئيس الجامعة مينوش شفيق في بيان : "لقد تزايدت حدة خلافاتنا في الأيام الأخيرة، ونحن بحاجة إلى إعادة تعيين"، ويأتي التحول إلى التعلم الافتراضي بعد أيام فقط من إيقاف العشرات من طلاب كولومبيا عن العمل واعتقالهم بسبب مخيم احتجاجي في حديقة المدرسة، والذي دعا الجامعة إلى سحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل.

وتعتبر بؤر التوتر هذه هي الأحدث ضمن سلسلة من الاضطرابات المستمرة منذ أشهر في حرم الجامعات الامريكية منذ بدء حرب الإبادة الجامعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقد قتلت آلة الحرب الإسرائيلية حتى الآن ما يزيد عن 34 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، وفقاً لمسؤولي الصحة المحليين.

التوترات تنتقل للجامعات الاخرى وحاجام يهودي يحذر

وفي الوقت نفسه، انتقلت تداعيات أزمة جامعة كولومبيا إلى جامعات أمريكية أخرى، ففي جامعة ييل، اعتقل الضباط صباح اليوم، الطلاب الذين أقاموا خيامًا مماثلة في الحرم الجامعي لحث الجامعة على سحب استثماراتها كما في جامعة كولمبيا، وقالت إدارة شرطة ييل، إنه تم القبض على 40 إلى 45 شخصًا، وذلك وسط ثورة لطلاب عدد من الجامعات الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتوجه لإقامة معسكرات تضامنية، وقد أثارت الاعتقالات نفسها انتقادات سريعة داخل وخارج الحرم الجامعي.

وكتبت هيئة تحرير الصحيفة الطلابية، كولومبيا ديلي سبكتاتور، أن الجامعة تجاهلت "مناشدات لا حصر لها للتعامل بشكل هادف مع الطلاب، واختارت بدلاً من ذلك الاستمرار في طريق المراقبة والقمع والسياسات الاستبدادية"، فيما قالت الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات في جامعة كولومبيا وكلية بارنارد إنها تدين اعتقال الطلاب المشاركين في احتجاج سلمي، وقال الفرع في بيان يوم السبت: "نطالب بإسقاط جميع التهم والإيقافات والتهم في كلية بارنارد وجامعة كولومبيا على الفور"، وخلال الأيام القليلة الماضية، أقام طلاب من مدارس أخرى معسكرًا احتجاجيًا خاصًا بهم، تضامنًا إلى حد كبير مع طلاب كولومبيا الذين تم اعتقالهم، كما طالبوا بسحب الاستثمارات من إسرائيل.

تلك الجامعات على خطى كولومبيا

ووفقًا للتقارير الإخبارية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، تم تنظيم المعسكرات في جامعة ييل، وجامعة نيويورك، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة تافتس، وكلية إيمرسون، والمدرسة الجديدة ومقرها مدينة نيويورك، وفي جامعة ييل، احتل حوالي 40 خيمة ومئات المتظاهرين ساحة بينيكي في وسط الحرم الجامعي ابتداءً من ليلة الجمعة، وفقًا لصحيفة ييل ديلي نيوز، كما ذكرت صحيفة الطلاب ليلة الأحد أن التظاهرة "ظلت سلمية"، وقال رئيس جامعة ييل، بيتر سالوفي، يوم الأحد، في بيان، إنه قبل استدعاء الشرطة، أخبر المتظاهرين أن أمامهم حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع لمغادرة الساحة، وحذر الطلاب من احتمال اعتقالهم أو إيقافهم عن العمل، بالإضافة إلى ذلك، كرر سياسات الحرم الجامعي فيما يتعلق بحرية التعبير ووصول الجمهور إلى الحرم الجامعي، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

في صباح يوم الاثنين، قال متحدث باسم جامعة ييل لـ YDN ، "اتخذت الجامعة قرارًا باعتقال هؤلاء الأفراد الذين لن يغادروا بلازا مع أخذ سلامة وأمن مجتمع ييل بأكمله في الاعتبار والسماح لجميع أعضاء جامعتنا بالوصول إلى مرافق الجامعة"، ونزل مئات المتظاهرين إلى جامعة نيويورك صباح اليوم الاثنين، واستدعت المدرسة الشرطة إلى مكان الحادث بسبب السلوك غير المنضبط، وقالت إنها تلقت تقارير عن "هتافات تخويف وعدة حوادث معادية للسامية"، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

الجامعات تقمع الناشطين الطلابيين

وليست كولومبيا وييل المدرستين الوحيدتين اللتين يتخذ القادة إجراءات ضد الطلاب المتظاهرين في حرمهما الجامعي، ففي وقت سابق من هذا الشهر، تم طرد ثلاثة طلاب من جامعة فاندربيلت بعد أن اقتحمت مجموعة من الطلاب المتظاهرين مكتب رئيس الجامعة، مما أدى إلى إصابة حارس أمن الحرم الجامعي، وفقًا لصحيفة فاندربيلت هاستلر الطلابية، في الأسبوع الماضي، ألغت جامعة جنوب كاليفورنيا خطاب حفل التخرج بسبب مخاوف غير محددة تتعلق بالسلامة، وفي ذلك الوقت، أثارت الطالبة المتفوقة، أسنا تبسم، وهي من الجيل الأول من الأميركيين المسلمين، جدلاً من خلال منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحماس.

وقال أندرو تي جوزمام، العميد ونائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية في جامعة جنوب كاليفورنيا، في بيان يوم الاثنين: “على مدى الأيام القليلة الماضية، اتخذت المناقشات المتعلقة باختيار الطالب المتفوق مسارًا مثيرًا للقلق”، وأعلنت جامعة بنسلفانيا يوم السبت أنها أغلقت المجموعة الطلابية "طلاب بنسلفانيا ضد احتلال فلسطين" بسبب عدم "الامتثال للسياسات التي تحكم المنظمات الطلابية في بنسلفانيا".