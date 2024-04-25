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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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غرس 200 شجرة مثمرة.. جامعة طيبة التكنولوجية تدشن مبادرة "هنجملها"

غرس 200 شجرة مثمرة..
غرس 200 شجرة مثمرة.. جامعة طيبة التكنولوجية تدشن مبادرة "هنج

شهدت جامعة طيبة التكنولوجية،  البدء في غرس 200 شجرة مثمرة بالحرم الجامعي مهداة من مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة برئاسة المهندس محمد قبطان، رئيس مجلس الأمناء، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن زراعة 200 شجرة مثمرة فى حرم جامعة طيبة التكنولوجية، منهم 150 شجرة تين، و50 شجرة مانجو، كمرحلة أولى، يأتي دعمًا للمبادرة  الرئاسية 100 مليون شجرة مثمرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذا لبروتوكول تعاون مع مؤسسة هنجملها، وتنفيذا لتوصيات الأسبوع البيئي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية.

وجه رئيس الجامعة الشكر للمشاركين في المبادرة  من هيئة التدريس والطلاب، لافتًا إلى أن  زراعة هذه الأشجار تأتي في إطار خطة تحول الجامعة لتصبح جامعة خضراء وصديقة للبيئة، بجانب غرس مفاهيم حماية البيئة والاستدامة، مؤكدا أن المبادرة مستمرة في زراعة الأشجار المثمرة حتى نصل إلى أكثر من ألف شجرة في الجامعة وحولها.

وقال الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن زراعة 200 شجرة مثمرة بأيدي طلاب الجامعة يعد انعكاسًا وإدراكًا من جامعة طيبة التكنولوجية بأهمية الحفاظ على البيئة وتوفير المناخ المناسب، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع ضمن أولوياتها تحسين  رفع الوعي العام بالبيئة، وزيادة رقعة المساحة الخضراء بالحرم الجامعي.

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