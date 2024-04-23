الأقصر .. قطع المياه عن بعض المناطق في إسنا غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قطع المياه من الساعة 6 صباح غد الأربعاء وحتى الساعة 12 ظهرا عن مرشح مياه الحميدات شرق ومرشح مياه الدير النقالي شرق بإسنا جنوب المحافظة.



وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قطع المياه بسبب أعمال صيانة بشبكة كهرباء الدير بإسنا.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجاني، 0952282406، 0952284116، 01147999752، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة في حال طلبها وفي حالات الطواريء.

