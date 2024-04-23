لمنع التكدسات وإزالة المخالفات.. حملة إشغالات ومرافق مكبرة في جنوب الأقصر

قال العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، إن شرطة المرافق شنت بالتنسيق مع مجلس مدينة أسنا حملة مكبرة بمركز ومدينة أسنا جنوب الأقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.



واستهدفت الحملة الشوارع الرئيسية والجانبية بمدينة أسنا.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١١ محضر اشغال، و٤ محاضر باعة جائلين، و٦ محاضر نظافة عامة، و١٤ محضر مضبوطات متنوعة، و٣١ محضر إزالات إدارية.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

كما تأتي الحملات بناء على تكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر لضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.