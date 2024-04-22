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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يتابع استعدادات كلية الآثار لانطلاق امتحانات نهاية العام العملية

صدى البلد

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بكلية الآثار اليوم الإثنين؛ استعدادًا لانطلاق أعمال امتحانات العملي للفصل الدراسي الثاني، رافقه خلالها الدكتور خالد عبد النعيم، عميد الكلية، ووكلاء الكلية،  ورؤساء الأقسام.

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وتابع رئيس الجامعة التزام الطلاب بالحضور، ومدى جاهزية الكلية واستعدادها للامتحانات العملية بقسم ترميم الآثار؛ في إطار حرص الجامعة على توفير كل أوجه الدعم؛ لتسيير أعمال الامتحانات في بيئة آمنة للطلاب.

وأكد رئيس الجامعة على بدء تجهيز كليات الجامعة للامتحانات العملية والنظرية للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 طبقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد حرص الجامعة على تشكيل لجان الممتحنين والمصححين، وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب مع بدء الامتحانات.

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