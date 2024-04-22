عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسويق سياحة الأقصر: الرئيس السيسي يعيد لـ طيبة وجهها الحضاري

محمد عثمان
محمد عثمان

اعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، ان تحويل الاقصر الي مدينة خضراء يصنع فارقا اقتصاديا، لافتة الي انها سوف تشهد زيادة في جاذبيتها كوجهة سياحية من خلال التركيز على الاستدامة والبيئة، ستصبح الأقصر أكثر جاذبية للسياح الذين يبحثون عن تجارب فريدة ومسؤولة.
وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في تصريحات صحفية اليوم، ان تحويل الاقصر الي مدينة خضراء يأتي في سياق من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف السياحة والاثار والبيئة، مشيرا الي ان ذلك الدعم يتم ترجمته بشكل واضح في مشروعات تتعلق بـترميم الاثار وتطوير الوجهات السياحية والاقصر بشكل خاص.

واضاف ان من أبرز نتائج تحويل طيبة الي مدينة خضراء هو جذب المزيد من الاستثمارات الكبري وخلق مشروعات جديدة،ستجذب المدينة الخضراء سياحًا جددًا مهتمين بالسياحة البيئية.

اوضح رئيس لجنة السياحة الثقافية، انه من المرجح أن يقضي السياح المزيد من الوقت في المدينة الخضراء، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق، وخلق فرص عمل جديدة ستخلق صناعة السياحة الخضراء فرص عمل جديدة في قطاعات مثل الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية.    

وتابع ستجذب المدينة الخضراء الاستثمارات الجديدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، كما تساعد هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

كما اشار "عثمان" الي ان المدينة الخضراء تساعد على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف الطاقة، الي جانب ذلك فإن المباني الخضراء وأنظمة النقل المستدامة تحسن كفاءة استخدام الطاقة، مما سيقلل من التأثير السلبي لتغير المناخ، ويؤدي الي حماية التنوع البيولوجي.

كما أكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ان تكلفة تحويل الأقصر إلى مدينة خضراء مقارنة بالفوائد الاقتصادية على المدى الطويل تفوق التكاليف الأولية، داعيا المجتمع المدني والقطاع الخاص الي ضرورة مساندة تحويل الاقصر الي مدينة خضراء عبر توعية السكان المحليين والمساهمة في المشروعات المقترحة وتمويلها متوقعا ان تحصل الاقصر علي حصة عادلة من حجم حركة السياحة العالمية بعد تحويلها الي مدينة خضراء.

لجنة تسويق السياحة الثقافية الأقصر تحويل الاقصر الي مدينة خضراء الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثمارات البنية التحتية الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

التنمية المحلية: أبلكيشن جديد على التليفون المحمول للتقديم علي التصالح في مخالفات البناء

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

اعتداء على القيم الأسرية.. قرار عاجل من النقض ضد شيري هانم وابنتها

ترشيحاتنا

بيراميدز في الصدارة وموقف الأهلي والزمالك| ترتيب الدوري المصري

عصابات الهاجاناه الص.هيونية.. كيف شكلت النواة الأولى لجيش الاحتلال الإسرائيلي؟

منتشر بين الناس.. الصحة العالمية تحذر من جائحة خطيرة بسبب فيروس متوطن

وسط أنباء متضاربة عن الهجمات.. مسيرة تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق

عواصف مستمرة حتى الخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

تلبية لدعوة محمد بن زايد.. سلطان عمان يبدأ زيارة دولة إلى الإمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. مي كساب تثير الجدل في العوامة

حقيقة وجود بطيخ مسرطن بالأسواق.. الزراعة ترد.. ونقيب الفلاحين: لا تشتروه الآن

ملابس تكشف رشاقتها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

سلامة الغذاء تكشف أسباب اصفرار الثوم المخزن

فيديو

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ