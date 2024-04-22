تسويق سياحة الأقصر: الرئيس السيسي يعيد لـ طيبة وجهها الحضاري

اعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، ان تحويل الاقصر الي مدينة خضراء يصنع فارقا اقتصاديا، لافتة الي انها سوف تشهد زيادة في جاذبيتها كوجهة سياحية من خلال التركيز على الاستدامة والبيئة، ستصبح الأقصر أكثر جاذبية للسياح الذين يبحثون عن تجارب فريدة ومسؤولة.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في تصريحات صحفية اليوم، ان تحويل الاقصر الي مدينة خضراء يأتي في سياق من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف السياحة والاثار والبيئة، مشيرا الي ان ذلك الدعم يتم ترجمته بشكل واضح في مشروعات تتعلق بـترميم الاثار وتطوير الوجهات السياحية والاقصر بشكل خاص.

واضاف ان من أبرز نتائج تحويل طيبة الي مدينة خضراء هو جذب المزيد من الاستثمارات الكبري وخلق مشروعات جديدة،ستجذب المدينة الخضراء سياحًا جددًا مهتمين بالسياحة البيئية.

اوضح رئيس لجنة السياحة الثقافية، انه من المرجح أن يقضي السياح المزيد من الوقت في المدينة الخضراء، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق، وخلق فرص عمل جديدة ستخلق صناعة السياحة الخضراء فرص عمل جديدة في قطاعات مثل الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية.

وتابع ستجذب المدينة الخضراء الاستثمارات الجديدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، كما تساعد هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

كما اشار "عثمان" الي ان المدينة الخضراء تساعد على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف الطاقة، الي جانب ذلك فإن المباني الخضراء وأنظمة النقل المستدامة تحسن كفاءة استخدام الطاقة، مما سيقلل من التأثير السلبي لتغير المناخ، ويؤدي الي حماية التنوع البيولوجي.

كما أكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ان تكلفة تحويل الأقصر إلى مدينة خضراء مقارنة بالفوائد الاقتصادية على المدى الطويل تفوق التكاليف الأولية، داعيا المجتمع المدني والقطاع الخاص الي ضرورة مساندة تحويل الاقصر الي مدينة خضراء عبر توعية السكان المحليين والمساهمة في المشروعات المقترحة وتمويلها متوقعا ان تحصل الاقصر علي حصة عادلة من حجم حركة السياحة العالمية بعد تحويلها الي مدينة خضراء.