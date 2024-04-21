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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يستقبل العضو الفني للإدارة المركزية للوافدين بالوزارة

صدى البلد

 

استقبل  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر،  نادية فاروق العضو الفني بالإدارة العامة لقبول الطلاب الوافدين؛ لمراجعة ملفات الطلاب الوافدين بالجامعة، بحضور الدكتور محمود سيد قرني؛ مدير مكتب الوافدين والمبتعثين بالجامعة،  و جمال بغدادي،  و سليم أبو الوفا، مسؤولي الطلاب الوافدين للمرحلة الجامعية.

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أكد  الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، أن جامعة الأقصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين، طبقًا للتوجيهات الرئاسية واستراتيجية مصر 2030، ضمن مباردة ادرس في مصر، التي ترعاها وزارة التعليم العالي،  باعتبار هؤلاء الطلاب يمثلون قوة تسويقية لمصر في الخارج.

وأوضح الدكتور محمود قرني مدير مكتب الوافدين والمبتعثين بالجامعة،  أن هذه الزيارة جاءت في إطار تفعيل الآلية الجديدة لتسليم أوراق الطلاب الوافدين بالجامعات؛ التي وضعتها الوزارة بالتنسيق بين قطاع العلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  والإدارة المركزية للوافدين، مبينًا أنه تمت مراجعة أوراق الطلبة الوافدين بجامعة الأقصر، ومطابقتها بأوراق الطلاب على منصة ادرس في مصر.


وأشار مدير مكتب الوافدين والمبتعثين بجامعة الأقصر إلى حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لكافة الطلبة الذين يدرسون بالجامعة، مؤكدًا أن جامعة الأقصر باعتبارها جامعة حديثة فضلًا عن استحداثها عدد كبير من البرامج التعليمية وإضافة برامج مميزة بكلياتها؛ بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي؛ يتيح  فرصة جيدة  للطلاب الوافدين الالتحاق بكليات جامعة الأقصر للتحصيل الدراسي في بيئة تعليمية تفاعلية وجاذبة.

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