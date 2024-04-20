مياه الأقصر تبدأ فى حصاد محصول القمح بالغابات الشجرية في الحبيل

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، أنه فى إطار توجيهات اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بالاهتمام بالزراعات فى الغابات الشجرية بالأقصر، تم زراعة محصول القمح بمساحة 20 فدانا بالغابات الشجرية بالحبيل و 5 أفدنة فى البر الغربي.

ويعد ذلك تماشياً مع الكود المصرى رقم 501 لسنة 2015 ص 22 والذى يسمح بزراعة المحاصيل الحقلية على مياه الصرف الصحي المعالجة وسوف يتم توريد المحصول للإدارة العامة للتقاوى بوزارة الزراعة، وذلك للاستفادة من المياه المعالجه بالتنسيق مع وزاره الزراعه وضوابط وزارة الصحة.

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